Міністр вважає, що Путіна потрібно зупинити будь-якою ціною, адже є ймовірність, що "він захоче піти далі".

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас заявила, що скептично ставиться до мирних переговорів між Росією і Україною.

Про це повідомляє Reuters. Міністр сказала, що президенту Росії Володимиру Путіну спочатку потрібно вивести свої війська з України, щоб переговори увінчалися успіхом.

"Я скептично ставлюся до мирних переговорів, поки Путін все ще веде війну в Україні. Він повинен забезпечити припинення вогню і вивести свої війська, щоб до цих мирних переговорів ставилися серйозно", – заявила трас.

Вона також сказала, що Путіна потрібно зупинити будь-якою ціною, адже є ймовірність, що "він захоче піти далі".

"Дуже важливо, щоб ми зупинили Володимира Путіна, він являє собою реальну загрозу, з якою стикається світ", – підкреслила Трас.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах української делегації з представниками РФ звучать більш реалістичні позиції, але для того, щоб рішення були на користь України, потрібен ще час.

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