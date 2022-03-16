За словами президента, для того, щоб Україна отримала те, що їй належить по праву, "ще потрібні зусилля, потрібне терпіння".

На переговорах української делегації з представниками РФ звучать реалістичніші позиції, але для того, щоб рішення були на користь України, потрібен ще час.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців.

"Вісім років війни на Донбасі, 20 днів повномасштабного вторгнення. Третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру. Якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи, і ми здобудемо те, що належить саме нам, Україні, по праву", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що ще потрібні зусилля.

"Потрібне терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати – кожному на своєму місці. Кожному, в тому числі нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", - наголосив Зеленський.

"Наші герої, наші захисники дають нам цей час. Захищаючи Україну всюди. Всюди, де ворог хоче прорватися. Окупанти сьогодні не мали успіху. Хоча кидали в бій тисячі своїх людей. На півночі та сході, на півдні нашої держави. Ворог втратив техніку, ще сотні солдатів... Дуже багато загиблих російських строковиків. Десятки офіцерів. Серед убитих окупантів – ще один генерал. Мінімум один генерал за сьогодні", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє про наявні принципові суперечності на переговорах між делегаціями України та Росії, але простір для компромісу є.

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