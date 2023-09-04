Бербок підкреслила, що своїми діями Росія посилює глобальний голод.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок різко розкритикувала президента РФ Володимира Путіна за його відмову продовжувати зернову угоду і безперервні атаки на українську портову інфраструктуру. Як повідомляє Bild, про це Бербок сказала після зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

"Володимир Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду", - заявила вона.

Міністр закордонних справ Німеччини назвала важливими зусилля турецького президента Реджепа Ердогана щодо відновлення зернової угоди і звинуватила Росію в посиленні ситуації з продовольством у світі.

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"Тільки через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу по Чорному морю. Тим самим Росія посилює глобальний голод", — сказала Бербок.

Зернова угода була однією з тим зустрічі Ердогана з Путіним

Сьогодні відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з головних тим зустрічі повинно було стати обговорення можливості відновлення зернової угоди, з якої Росія вийшла в середині липня.

Однак Ердоган за результатами переговорів так не зміг переконати Кремль повернутися до зернової угоди. За словами Путіна, для того, щоб РФ повернулася до зернової угоди, в рамках якої Україна експортувала зерно по Чорному морю, Кремль вимагає виконання поставлених раніше умов, зокрема, скасування частини санкцій щодо поставок російського зерна і добрив на європейські ринки.

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