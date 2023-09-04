Для відновлення експорту зерна з України Кремль вимагає виконання раніше поставлених умов.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним не зміг переконати Кремль повернутися до зернової угоди, зірваною Росією в липні.

Про це заявив російський диктатор на прес-конференції після зустрічі. За словами Путіна, для того, щоб РФ повернулася до зернової угоди, в рамках якої Україна експортувала зерно Чорним морем, Кремль вимагає виконання поставлених раніше умов.

"Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості", – сказав Путін.

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За словами диктатора, він чекає на скасування частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки.

Зустріч Ердогана з Путіним

Наприкінці серпня стало відомо, що 4 вересня відбудеться зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори мали відбутися у російському місті Сочі, а головною темою для обговорення було названо роботу "зернового коридору" та експорт зерна з України.

Як і прогнозувалося, 4 вересня зустріч відбулася. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи зустріч президентів Туреччини та РФ, заявив, що той факт, що України немає на зустрічі, не означає, що "вони говорять без України". За його словами, "Україна – це як тінь батька Гамлета".

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