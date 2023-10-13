Глава угорського МЗС Петер Сійярто прибув до Росії заради зустрічі з віце-прем'єром РФ з питань енергетики.

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під гаслом про "зміцнення енергетичної безпеки" країни поїхав до РФ, щоб знову просити Путіна про газ.

У серпні стало відомо про намір країни імпортувати російський газ через нитки газопроводу "Турецький потік". Своє прибуття до Москви головний дипломат Угорщини підтвердив у Facebook увечері, 12 жовтня.

Там же він і вказав мету візиту:

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"Наближаються холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги".

Очікується, що в Москві Сійярто проведе зустріч з віце-прем'єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком.

Це вже п'ятий за рахунком візит чиновника до Москви з моменту початку "великої" війни військ РФ з Україною, пише PAP. При цьому Сійярто все ще утримується від дипломатичного візиту до Києва й від зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Угорщина збільшить транзит газу з РФ в обхід Україні

Раніше міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив про намір імпортувати російський газ через потужності "Турецького потоку" у разі, якщо газ перестане йти через Україну. Про це чиновник заявив в середині серпня.

Слідом його підтримала ще одна неофіційна союзниця Росії - Сербія. За словами Сійярто, президент сербської держави Александер Вучич особисто пообіцяв главі уряду Угорщини Віктору Орбану допомогти збільшити транзит газу з Росії. При цьому країни звинуватили Україну в тому, що вона прагне розірвати транзитну угоду про постачання російського газу.

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