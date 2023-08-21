Сербія заявила, що готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю.

У разі припинення транзитної газової угоди між Україною і Росією Сербія готова наростити транзит російського газу до Угорщини.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що президент Сербії Александер Вучич особисто пообіцяв прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в ході зустрічі в Будапешті, що як тільки Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, Сербія збільшить транзит, повідомляє АР.

"Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду з Росією... Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", - сказав міністр.

Відео дня

В даний час Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", що проходить по території Сербії.

Транзит російського газу

Угорщина отримує газ з Росії за контрактом, підписаним у 2021 році строком на 15 років. Через Україну, а потім через Словаччину та Австрію, в Угорщину надходить 1 млрд куб.м газу на рік, ще 3,5 млрд куб. м йдуть по "Турецькому потоку", а потім через Сербію.

У 2024 році завершується контракт на транзит російського газу через Україну.

16 серпня 2023 року стало відомо про те, що Україна не буде вести переговори з РФ щодо продовження транзиту газу. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко, заявивши, що Україна не буде виступати стороною переговорів з Росією щодо можливого продовження транзиту.

19 серпня 2023 року міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина готова пустити російський газ через "Турецький потік".

Вас також можуть зацікавити новини: