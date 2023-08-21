У разі припинення транзитної газової угоди між Україною і Росією Сербія готова наростити транзит російського газу до Угорщини.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, зазначивши, що президент Сербії Александер Вучич особисто пообіцяв прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану в ході зустрічі в Будапешті, що як тільки Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, Сербія збільшить транзит, повідомляє АР.
"Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду з Росією... Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", - сказав міністр.
В даний час Угорщина отримує близько 80% свого природного газу з Росії. Більшість з нього імпортується через трубопровід "Турецький потік", що проходить по території Сербії.
Транзит російського газу
Угорщина отримує газ з Росії за контрактом, підписаним у 2021 році строком на 15 років. Через Україну, а потім через Словаччину та Австрію, в Угорщину надходить 1 млрд куб.м газу на рік, ще 3,5 млрд куб. м йдуть по "Турецькому потоку", а потім через Сербію.
У 2024 році завершується контракт на транзит російського газу через Україну.
16 серпня 2023 року стало відомо про те, що Україна не буде вести переговори з РФ щодо продовження транзиту газу. Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко, заявивши, що Україна не буде виступати стороною переговорів з Росією щодо можливого продовження транзиту.
19 серпня 2023 року міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина готова пустити російський газ через "Турецький потік".