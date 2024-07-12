Це вже друга їх телефонна розмова за кілька тижнів.

Глава Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Як заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, розмова Остіна та Бєлоусова відбулася за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала вона.

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При цьому Сінгх уточнила, що цього разу дзвінок "ініціювала російська сторона".

Про розмову Бєлоусова та Остіна також повідомили в російському Міноборони.

"З ініціативи російської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони Російської Федерації Андрія Білоусова та міністра оборони США Ллойда Остіна. Обговорювалося питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ​​ескалації", – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що це вже друга розмова міністрів оборони США та Росії за останні декілька тижнів. Попередня відбулась 25 червня. А до того остання розмова між представниками оборонних відомств була у березні 2023 року, тоді очільником російського відомства був ще Сергій Шойгу.

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