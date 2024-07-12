Глава Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.
Як заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, розмова Остіна та Бєлоусова відбулася за підсумками саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.
"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала вона.
При цьому Сінгх уточнила, що цього разу дзвінок "ініціювала російська сторона".
Про розмову Бєлоусова та Остіна також повідомили в російському Міноборони.
"З ініціативи російської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони Російської Федерації Андрія Білоусова та міністра оборони США Ллойда Остіна. Обговорювалося питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації", – йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що це вже друга розмова міністрів оборони США та Росії за останні декілька тижнів. Попередня відбулась 25 червня. А до того остання розмова між представниками оборонних відомств була у березні 2023 року, тоді очільником російського відомства був ще Сергій Шойгу.