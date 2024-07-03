У вівторок Рустем Умеров провів зустріч з Ллойдом Остіном.

Позиція Сполучених Штатів Америки щодо використання далекобійної зброї по території Російської Федерації не змінилася.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. Його запитали, чи обговорювалося під час вчорашньої зустрічі міністрів оборонів України та США послаблення обмежень на використання далекобійної зброї українською армією.

"Ми не можемо надати жодних конкретних даних з цього приводу, окрім того, що наша політика щодо використання далекобійної зброї в Росії не змінилася. Тобто, знову ж таки, наша політика полягає в тому, що далекобійна зброя, яку ми надаємо Україні, призначена для використання в межах суверенної території України", - заявив він. Відео дня

На уточнювальне запитання, чи стосується це окупованого Криму, Райдер нагадав, що півострів є частиною України.

Атаки на Крим

Як відомо, українські Збройні сили вже тривалий час успішно вражають військові об'єкти окупантів на півострові. За даними ЗМІ, днями їм вдалося уразити Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту.

На початку повномасштабної війни колишній президент Росії Дмитро Медвєдев грозився влаштувати "Судний день", якщо Україна завдасть ударів по Криму. Згодом він видалив цей пост.

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