Глави оборонних відомств США і Китаю провели перші особисті переговори з 2022 року

Остін і адмірал Донг обговорили можливі кроки щодо запобігання переростанню нещасних випадків або непорозуміння в конфлікт.

Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю провели в п'ятницю свої перші за 18 місяців особисті переговори, розглядаючи попередні кроки з управління військовою напруженістю, незважаючи на їхні протилежні позиції щодо Тайваню і Південно-Китайського моря.

Як пише The New York Times, 75-хвилинна зустріч у Сінгапурі між Остіном і адміралом Дон Джуном, його китайським колегою, відбулася після того, як кілька чиновників адміністрації Байдена вирушили до Пекіна для перемовин щодо торговельних дисбалансів, обмежень США на торгівлю технологіями з Китаєм, китайської підтримки Росія під час війни проти України та інших джерел напруженості.

Президент Байден заявив, що Сполучені Штати і Китай повинні підтримувати спілкування на високому рівні, щоб уникнути потенційних криз. Проте військові питання залишаються найбільш важковирішуваною сферою напруженості між двома країнами, де розбіжності можуть перерости в конфлікт, особливо в Тихому океані, де їхні кораблі та військові літаки зближуються один з одним.

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Остін і адмірал Донг обговорили можливі кроки щодо запобігання переростанню нещасних випадків або непорозумінь у конфлікт. Остін висунув раніше запропоноване китайському й американському військовому командуванню провести телефонні переговори найближчими місяцями, і він "привітав плани скликати робочу групу з кризових комунікацій до кінця року", йдеться в заяві Пентагону про переговори.

"Держсекретар Остін наголосив на важливості підтримання відкритих ліній зв'язку між військовими між Сполученими Штатами і КНР", - заявили в Пентагоні, маючи на увазі Китайську Народну Республіку.

Високопоставлені представники Міністерства оборони США повідомили журналістам, що Остін висунув пропозицію командувачу Індо-Тихоокеанським командуванням США адміралу Семюелю Папаро-молодшому проводити переговори з китайськими колегами. 2020 року військові Китаю і США створили робочу групу з кризових комунікацій для обговорення ідей щодо розрядки можливого конфлікту, але група зустрілася тільки один раз.

Представник Міністерства оборони Китаю старший полковник У Цянь заявив, що адмірал Дун і Остін "погодилися на тісніше спілкування та обміни на наступному етапі", але полковник Ву висловився більш обережно щодо термінів будь-яких дзвінків між командирами та нове засідання групи кризової комунікації.

"Відповідні відомства наших двох збройних сил координують свої дії і спілкуються з цього питання", - сказав він, відповідаючи на запитання про дзвінки.

Остін тиснув на адмірала Дуна з приводу військової діяльності Китаю навколо Тайваню. І Остін також дав зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть відправляти військові кораблі та літаки в міжнародне небо і моря поруч із Китаєм, незважаючи на часті переслідування з боку китайських військових.

"Держсекретар ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і діяти - безпечно і відповідально - скрізь, де це дозволяє міжнародне право", - йдеться в резюме переговорів Пентагону.

Але Пекін відкидає ідею про те, що інші країни мають право експлуатувати військові літаки та кораблі поблизу китайських берегів. На думку його чиновників, згода на суворіші правила щодо сутичок між військовими літаками та кораблями просто дасть американським силам більше ліцензій на наближення до китайського узбережжя та отримання корисних зображень і сигналів.

"Китай вважає, що вміння плавати не означає можливість вийти з-під контролю. Ми вважаємо, що безпека є взаємною, і не йдеться про те, щоб дозволити одній стороні мати абсолютну безпеку за рахунок іншої", - заявив журналістам полковник Ву.

Напруга між США та Китаєм

Військове суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами та побоювання з приводу того, що інциденти на морі переростуть у кризу, коріняться в давніх суперечках, які нелегко вирішити. До них належать претензії Китаю на Тайвань, острівну демократію, яка покладається на Сполучені Штати в питаннях безпеки, а також дедалі наполегливіші претензії Пекіна на великі території Південно-Китайського моря, що стривожило його сусідів.

Чиновники Пентагону також попередили, що військові літаки і кораблі Народно-визвольної армії стають дедалі агресивнішими та нерозважливішими, уважно слідкуючи та переслідуючи американські військові кораблі й літаки, які літають близько до Китаю, а також до кораблів таких союзників, як Австралія, часто для збору розвідувальної інформації.

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