Окрім десантних кораблів НОАК планує задіяти цивільні пороми.

Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна, пише The Telegraph.

Експерти зауважують, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) справді має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення. Однак заміною їм можуть стати цивільні судна, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні броньованих машин.

Рей Пауелл, директор проекту SeaLight, який вивчає ситуацію в сірій зоні Південно-Китайського моря, зазначає, що морський десант під ворожим вогнем є одним з найскладніших видів військової операції. За його словами, цивільні пороми "зазвичай були б поганим вибором для такої місії", але їх можна було б використовувати для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як берегова оборона Тайваню буде знищена, або для прориву оборони острова просто за рахунок "великою маси" десантників.

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Як зауважує The Telegraph, збройні сили Тайваню значно менші за НОАК, але додатковою перевагою для них є складна гірська місцевість тайваньского узбережжя та підступна 110-мильна Тайванська протока, які розділяє острів і материковий Китай.

ВМС Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот, а також побудували десятки суден подвійного призначення, здатних діяти як у мирний час, так і під час війни. Десять років тому Пекін видав суднобудівникам технічні "рекомендації", відповідно до яких нові цивільні судна мають бути придатними для використання у військових цілях.

Китайські державні ЗМІ роками рекламували ці зусилля, регулярно вітаючи участь поромів у військових навчаннях, де НОАК відпрацьовувала висадку через море.

Том Шугарт, аналітик дослідницького центру Center for a New American Security, у 2022 році підрахував, що цивільні судна Китаю можуть значно збільшити тоннаж військового транспортного флоту. Завдяки цьому НОАК загалом здатна перекинути через Тайванську протоку близько 300 000 солдатів разом з технікою приблизно за 10 днів.

"І тайванська, і американська розвідувальні служби повинні почати стежити за ключовими цивільними суднами Китаю так само, як вони спостерігають за його військово-морськими суднами", — вважає експерт.

Ситуація довкола Тайваню: останні новини

Як писав УНІАН, минулого тижня Китай провів дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню в якості "покарання" за "сепаратистські акти" новообраного президента острівної держави. У межах навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по "важливих військових цілях" умовного "ворога" поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Навчання, які розпочалися вранці в четвер, передбачали оточення Тайваню з моря.

Крім того, одним з етапів цих навчань були імітаційні ракетні удари по Тайваню. У широкомасштабних навчаннях КНР використовує бомбардувальники та винищувачі з бойовими ракетами.

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