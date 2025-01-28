Цей показник – найближчикй до півночі за всю 78-річну історію годинника Судного дня.

У вівторок, 28 січня, годинник Судного дня знову перевели. Вчені встановили стрілку на 89 секунд до півночі.

Про це пише Time. Цей показник – найближчикй до півночі за всю 78-річну історію годинника Судного дня. Зазначається, що подальше існування людства залежить від негайних дій світових лідерів.

Встановлюючи стрілки годинника на позначці 89 секунд до півночі – на одну секунду ближче з часу останнього переведення у 2023 році – "Бюлетень вчених атомників" сигналізує про те, що світ знаходиться неприйнятно близько до катастрофи.

Відео дня

"Ми найближчі до півночі, ніж будь-коли раніше, що свідчить про надзвичайну небезпеку і є безпомилковим попередженням про те, що кожна мить затримки у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи. Світ потребує не менше, а більше міжнародної співпраці для вирішення цих проблем. Ми щиро сподіваємося, що у 2025 році лідери визнають екзистенційну скруту, в якій опинився світ, і діятимуть в інтересах людства, вживаючи сміливих заходів для зменшення загроз, пов'язаних з ядерною зброєю, зміною клімату та потенційним зловживанням біологічною наукою, а також різноманітними новими технологіями", – заявили вчені.

Зазначається, що "продовження нинішнього шляху було б небезпечним". Серед причин переведення годинника називають і війну РФ проти України:

"Війна в Україні загрожує застосуванням ядерної зброї в будь-який момент. Проста випадковість, імпульсивне рішення чи прорахунок можуть занурити світ у хаос".

Та це не єдина зона конфлікту, яка турбує експертів. Близько 30 країн, що не володіють ядерною зброєю, наразі розглядають можливість створення власних арсеналів, і це підриває багаторічні зусилля з нерозповсюдження такої зброї та експоненціально збільшує ймовірність ядерної війни.

Крім того, процес контролю над ядерними озброєннями руйнується, а нинішні контакти на високому рівні між ядерними державами є "абсолютно неадекватними" з огляду на існуючу небезпеку.

"Світ відчайдушно потребує лідерства, інновацій та співпраці. Незалежно від того, чи звертаємося ми до угод про контроль над озброєннями часів холодної війни, чи до нещодавнього припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, наша історія показує нам, що суперники можуть домовлятися заради спільного блага. Але світ повинен працювати швидше. І, на жаль, вихід США зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької угоди є невтішними сигналами для початку нового року", – констатують фахівці.

Годинник Судного дня

Стрілки годинника Судного дня з 1947 року переводить "Бюлетень вчених-атомників". Це організація, заснована Альбертом Ейнштейном, Робертом Оппенгеймером і вченими Манхеттенського проекту

Востаннє годинник Судного дня переводили у 2023 році – одразу на 10 секунд. Тоді символічний годинник переводили насамперед через війну РФ проти України.

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