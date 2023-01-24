За задумом, коли годинник покаже опівночі, настане апокаліпсис.

Годинник Судного дня перевели на 10 секунд. Тепер світ ще ближче до глобальної катастрофи, а також ближче, ніж будь-коли.

Експерти Бюлетеня вчених-атомників, що керують Годинником Судного дня, пояснили, що символічний годинник переведений в основному через вторгнення Росії в Україну.

"Злегка завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світу про те, що ескалація конфлікту – випадково, навмисно або за прорахунком – являє собою жахливий ризик. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", – вважають експерти.

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Рейчел Бронсон, президент і головний виконавчий директор Бюлетеня вчених-атомників, закликала США, НАТО і Україну "повернути час назад".

"90 секунд до півночі – це найближчий час до півночі, який годинник коли-небудь показував, і наші експерти не приймають це рішення легковажно. У уряду США, союзників по НАТО і України є безліч каналів для діалогу. Ми закликаємо лідерів вивчити всі їхні можливості повною мірою, щоб повернути час назад", - сказала Бронсон.

Експерти також зауважують, що ядерний договір між РФ і США залишається під загрозою. Вказали вони і на значне розширення ядерного потенціалу Китаю, посилення Північною Кореєю випробувань ракет середньої і більшої дальності, збільшення можливостей Ірану зі збагачення урану і розвиток Індії свого арсеналу зброї. Крім того. факторами, що впливають на рішення перевести годинник, стали:

кліматична криза та викиди вуглекислого газу;

кількість біологічних загроз, таких як COVID-19, що зростає:

дезінформація;

проривні технології.

Годинник Судного дня - що це

Годинник Судного дня були створені в 1947 році експертами Бюлетеня вчених-атомників, які працювали над Манхеттенським проектом з розробки та створення першої атомної бомби. Вони встановили годинник як спосіб просто показати, наскільки велика небезпека для Землі і людства. За задумом, коли годинник покаже опівночі, настане апокаліпсис.

У 2018 і 2019 роках Годинник Судного дня знаходилися на позначці 2 хвилини до півночі. У 2020 році стрілки перевели вперед на 20 секунд, вони стали показувати 100 секунд до ядерної півночі. У такому ж становищі стрілки залишалися і в 2021 році, вже тоді експерти бюлетеня вчених-атомників підкреслювали, що "Україна залишається потенційною гарячою точкою, а розгортання російських військ на кордоні з Україною посилює повсякденну напруженість".

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