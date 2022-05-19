Значна частина російських співробітників виїхала в Дубаї, де Google має великий офіс.

Корпорація Google вивезла більшість співробітників із Росії, значна частина їх виїхала в Дубаї, де розташований центральний офіс.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Більшість російських співробітників Google вирішили залишити країну і продовжити працювати в Google за межами Росії. Деякі зі співробітників вирішили залишитися в Росії, проте покинули компанію. Так, вже незабаром у Google більше не буде співробітників в Росії.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, в тому числі працевлаштування та оплату праці російських співробітників, оплату постачальників, а також виконання інших фінансових зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська дочірня компанія Google незабаром оголосить про банкрутство в країні. Звільнення співробітників Google і заплановане банкрутство підкреслюють подальше погіршення відносин Росії із західними технологічними компаніями після російського вторгнення в Україну.

Крім того, Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як "Пошук", YouTube, "Карти" та Gmail доступними в Росії.

Як повідомляв УНІАН, офіс Google Росія після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу та закриває свій офіс у Росії.

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