При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії.

Офіс Google Росія наразі після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу.

Про це заявили у прес-службі компанії.

"Арешт банківського рахунку Google росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, в тому числі збереження співробітників та оплату праці в росії, оплату постачальників і підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - сказав представник компанії.

При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із РФ, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

Раніше стало відомо, що російська структура Google, має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. Компанія з 22 березня 2022 року "передрікає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань".

Раніше техногігант Google заборонив росіянам встановлювати та оновлювати свій фірмовий браузер через магазин Google Play. Інтерфейс видає помилку не вдалося встановити застосунок" та блокує любі операції з веб-браузером.

Також Google заборонила розробникам в Росії оновлення та завантаження платних застосунків в Google Play. Таким чином власникам смартфонів на Android залишилися доступні тільки безкоштовні програми.

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