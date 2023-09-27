Очікується, що провідна словацька партія отримає перший шанс від ліберального президента Зузани Чапутової сформувати кабінет міністрів.

У триразового прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є шанс повернутися до влади на напружених дострокових виборах в суботу, що підвищує ймовірність того, що центральноєвропейська країна може відмовитися від своєї рішучої підтримки України.

Партія Фіцо SMER-SSD, що входить до складу S&D, має незначну перевагу над ліберальною Прогресивною Словаччиною (ПС), що входить до партії Renew, яка пообіцяла дотримуватися курсу у зовнішній політиці, у двох з чотирьох остаточних опитувань громадської думки, пише Euractiv.

Уряд, очолюваний партією Фіцо, міг би укласти союз з угорським лідером Віктором Орбаном, який виділяється на тлі України і сперечається з ЄС з приводу верховенства закону.

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Такий альянс може зміцнитися, якщо польська Консервативна партія виграє ще один термін у жовтні, хоча вона дотримується яструбиного погляду на Росію.

Очікується, що провідна словацька партія отримає перший шанс від ліберального президента Зузани Чапутової сформувати кабінет міністрів. Але той, хто доб'ється успіху, буде залежати від результатів півдюжини дрібніших партій, оскільки SMER-SSD і ПС не зможуть набрати більшості і їм знадобляться кілька союзників в 150-місцевому парламенті.

Третьою за величиною партією і можливим творцем королів є помірно-ліва партія "Хлас" ("Голос") Пітера Пеллегріні, колишнього члена SMER-SSD і прем'єр-міністра в 2018-2020 роках. Він залишив свої варіанти відкритими, але вважається, що він ближче до Фіцо.

59-річний Фіцо подав у відставку в 2018 році після протестів проти корупції, що послідували за вбивством журналіста-розслідувача. Він прийняв більш проросійські погляди, посилені дезінформацією в соціальних мережах, на противагу правоцентристській коаліції, яка керувала країною з 2020 року. Ця коаліція розпалася минулого року, і на зміну їй прийшов тимчасовий кабінет.

Фіцо розкритикував пропуск мігрантів через Словаччину і заявив у вівторок в телевізійних дебатах, що негайно введе контроль на кордоні з Угорщиною.

Політика Фіцо залежатиме від того, яку коаліцію SMER-SSD зможе сформувати. Потенційні партнери варіюються від "Голосу" до крайньо правої партії "Республіка", яка, за словами іноземних дипломатів, стане червоною лінією для союзників Словаччини.

Виборці-центристи-ліберали стікалися до непарламентської ІПС, яку очолює випускник Оксфордського університету з політології та віце-голова Європейського парламенту Міхал Шимечка, 39 років.

PS виключив співпрацю з екстремістами або з Фіцо. Партія провела рішуче проєвропейську кампанію і в Центральній Європі буде ближче до Чехії. Він відкритий для роботи з невеликими консервативними партіями, хоча будь-який такий союз може бути нестабільним через ідеологічні розбіжності.

Заяви Фіцо - деталі

Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, що є різким поворотом у порівнянні з нинішнім становищем Словаччини як постачальника важкої техніки своєму східному сусідові.

"Ми відмовляємося від заяв і позицій, в яких говориться, що нинішній російсько-український конфлікт є також і нашим конфліктом", - заявив Фіцо.

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