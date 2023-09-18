Скасовувати поставки зброї та боєприпасів пообіцяв колишній очільник уряду Роберт Фіцо, який знову балотується на роль прем’єр-міністра Словаччини.

Словаччина скасує військову та політичну підтримку України, якщо новим прем'єр-міністром стане колишній очільник уряду - політик-популіст Роберт Фіцо.

Наразі він вважається головним претендентом на посаду після дострокових парламентських виборів, які очікуються у Словаччині 30 вересня та являється лідером партії Smer, якій прогнозують перемогу в цій політичній кампанії.

"Якщо Smer увійде до складу уряду, ми більше не будемо відправляти зброю та боєприпаси в Україну", - заявив Фіцо Associated Press.

За його словами, хід війни - прогнозований, тому жодна військова допомога Україні не допоможе: марно думати, що РФ відмовиться від територій, які вже зайняла в Україні, вважає Фіцо. "Наївно думати, що Росія залишить Крим", - додав він.

За його словами, Україна має укласти компромісну "мирну угоду" з РФ. Щоб Москва та Київ швидше дійшло до "згоди", Фіцо пропонує використати вплив США та ЄС. Також він публічно цитує пропагандистські заяви РФ про те, що на Донбасі 8 років Росія воювала с "українськими нацистами".

Зокрема, останню заяву Фіцо виголосив перед виборцями під час виступу в рамках передвиборчої кампанії у Топольчанах 30 вересня.

"Війна в Україні почалася не вчора і не минулого року. Вона почалася у 2014 році, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську", - казав Фіцо.

Словаччина виступила проти експорту українського зерна

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала рішення щодо блокування експорту українського зерна до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. На тлі цього в уряді Словаччини пролунали антиукраїнські заяви про те, що цього не можна допустити, з огляду на інтереси фермерів, які не можуть конкурувати з "дешевим" зерном з України. Також такою риторику відзначилася Угорщина.

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