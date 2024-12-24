Раніше Трамп заявив, що Гренландія абсолютно необхідна Америці.

Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Це рішення ухвалили усього через кілька годин після того, як Дональд Трамп висловив бажання приєднати острів до США, повідомляє ВВС.

За словами міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена, на захист Гренландії планують додатково витратити "двозначну суму мільярдів" крон, тобто не менше 1,5 мільярда доларів. Хоча міністр не вказав точну суму витрат, деякі данські ЗМІ пишуть, що йдеться про 12-15 мільярдів крон.

Додаткові гроші витратять на придбання двох нових патрульних кораблів, двох безпілотників великої дальності, а також на розширення штату Арктичного командування в Гренландії і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів острова, аби він міг приймати новітні винищувачі F-35.

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"Ми не інвестували достатньо в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити присутність", — сказав він.

При цьому очільник оборонного відомства назвав "іронією долі" те, що це рішення практично співпало у часі зі скандальною заявою Трампа.

За словами аналітиків, план посилення оборони острова справді обговорювався протягом тривалого часу, і тому не може бути прямою відповіддю на заяву Трампа.

Трамп хоче Гренландію: що відомо

Як писав УНІАН, нещодавно Дональд Трамп заявив, що острів Гренландія, який на правах автономії входить до складу Данії, є "абсолютно необхідним" для США. П’ять років тому Трамп вже пропонував Копенгагену продати Гренландію Америці.

Варто додати, що під час Другої світової війни США де-факто окупували Гренландію, аби вона не дісталася німцям. Острів став важливою проміжною базою для американських операцій в Європі. Після закінчення війни США повернули острів під контроль Данії, але запропонували викупити його. Пропозицію було відхилено.

Тим не менш на острові досі діє велика авіабаза, яку використовують американці в межах партнерства країн НАТО.

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