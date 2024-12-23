Насправді ідея взяти Гренландію під свій контроль циркулює в США ще з позаминулого століття.

Дональд Трамп поновив свої претензії на Гренландію – найбільший острів Землі, розташований у північній Атлантиці, який є автономною частиною Королівства Данія. Відповідну заяву він зробив у власних соцмережах.

Так, анонсуючи свої плани призначити нового посла в Данії, Трамп згадав свою давню мрію взяти Гренландію під контроль США.

"Для цілей національної безпеки і свободи у всьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – вставив Трамп у свою похвальну промову на честь майбутнього посла.

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Заява новообраного президента США викликала обурення в Гренландії.

"Гренландія наша. Ми не продаємось і не будемо продаватись. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу. Однак ми повинні і надалі бути відкритими до співпраці та торгівлі з усім світом, особливо з нашими сусідами. Оскільки вся співпраця і торгівля не можуть проходити через Данію", – написав прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своєму Фейсбуку.

Претензії Трампа на Гренландію

Гренландія — самоврядна територія у складі Данії. Вона має широку автономію, зокрема у питаннях економіки та гуманітарної сфери, але Данія відповідає за її оборону та зовнішню політику. Гренландія є найбільшим островом у світі, стратегічно розташованим між Північною Америкою та Європою, з багатими природними ресурсами, такими як мінерали та нафтові родовища.

У 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, посилаючись на її стратегічне значення для США (зокрема, для військових баз) та її економічні ресурси. Трамп назвав ідею викупу Гренландії "великою угодою з нерухомістю".

Пропозиція викликала обурення в Данії та Гренландії, які відхилили її, назвавши ідею абсурдною. Після цього Трамп скасував запланований візит до Данії.

Хоча пропозицію Трампа широко висміяли в ЗМІ, вона насправді базується на певній політичній традиції. Ідея придбання Гренландії з'являлася в американській політиці ще з XIX століття.

Під час Другої світової війни, коли саму Данію окупувала нацистська Німеччина, США де-факто і де-юре окупували Гренландію, аби вона не дісталася німцям. Окупація була мирною і за згодою датського уряду у вигнанні. За час війни США побудували на острові кілька авіабаз, зокрема авіабазу Туле (Thule Air Base), яка досі діє як частина системи протиракетної оборони США та НАТО.

Після закінчення Другої світової війни Данія відновила свій суверенітет над островом. У 1946 році США пропонували Данії $100 мільйонів золотом за купівлю Гренландії. Пропозицію відхилили.

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