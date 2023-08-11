Така ж вказівка поширюється і на портрети попередників Кім Чен Ина - його батька Кім Чен Іра і діда Кім Ір Сена.

Громадян Північної Кореї зобов'язали під час тайфуну "Ханун" в першу чергу захищати твори із зображенням правителя країни Кім Чен Ина, а також його попередників - батька Кім Чен Іра і діда Кім Ір Сена.

Як пише Guardian, у четвер, 10 серпня, державна газета "Нодон сінмун" повідомила, що основна увага північнокорейців під час тайфуну "Ханун" має бути зосереджена на безпеці творів із зображенням династії Кімів. До них відносяться статуї, мозаїки, фрески, пам'ятники і портрети, які можна зустріти практично в кожному будинку.

Тайфун "Ханун" напередодні вдень досяг Корейського півострова, сьогодні він рухається вглиб КНДР — очікуються сильні вітри і проливні дощі. Державне агентство KCNA повідомило, що всі північнокорейські структури взяли участь у кампанії з подолання катастрофічних аномальних кліматичних умов.

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У сусідній Південній Кореї тайфун вже викликав повені і зсуви, які призвели до руйнування будівель. Як мінімум одна людина загинула в південно-східному місті Тегу. У Північній Кореї наслідки можуть бути куди значнішими: через слабо розвинену інфраструктуру стихійні лиха традиційно мають на країну сильний вплив.

Новини з Північної Кореї

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив головнокомандувача збройними силами і закликав готуватися до можливої війни, збільшенню виробництва зброї та розширенню військових навчань

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