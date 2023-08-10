Він також звільнив головнокомандувача збройними силами Північної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив головнокомандувача збройними силами і закликав готуватися до можливої війни, збільшення виробництва зброї й розширення військових навчань, повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Кім Чен Ин зробив заяву на засіданні Центральної військової комісії, на якому обговорювалися плани контрзаходів щодо стримування ворогів Північної Кореї, яких саме - не називаються.

Також стало відомо, що Кім Чен Ин відсторонив головного генерала країни, який протримався на цій посаді близько 7 місяців. Причини відсторонення високопроставленого військового також не розголошуються.

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Новим начальником Генштабу Північної Кореї став Рі Ен Гіль, який раніше займав пост міністра оборони країни.

За даними агентства, Кім також поставив за мету розширити потужності з виробництва зброї. Минулого тижня він відвідав збройові заводи, де закликав виробляти більше ракетних двигунів, артилерійського та іншого озброєння.

Кім також закликав військових провести навчання з використанням новітньої зброї і техніки країни, щоб підтримувати бойову готовність.

Північна Корея і РФ

Як відомо, наприкінці липня Північну Корею відвідав Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Експерти впевнені, що таким чином Росія намагалася домовитися про постачання зброї для війни проти України.

Після візиту Шойгу Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво зброї у себе в країні.

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