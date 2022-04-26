Також генсек ООН на зустрічі з Лавровим закликав до припинення вогню в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити тристоронню групу з врегулювання гуманітарних проблем в Україні.

Таку заяву він зробив на прес-конференції після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві, пише DW.

У контактну групу можуть увійти представники ООН, України і РФ, вона, зокрема, буде забезпечувати безпеку евакуаційних коридорів, зазначив він.

У зв'язку з цим Гутерріш вказав на необхідність утворення гуманітарного коридору для евакуації цивільних осіб, що знаходяться на території комбінату "Азовсталь" в Маріуполі.

Одночасно Гутерріш висловив стурбованість у зв'язку з передбачуваними військовими злочинами РФ в Україні. Необхідно провести незалежне розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в їх скоєнні на адресу російських військових, заявив він.

Так само Антоніу Гутерріш на зустрічі з Лавровим закликав до припинення вогню в Україні.

"Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб знайти шляхи створення умов для ефективного діалогу щодо якнайшвидшого припинення вогню і мирного врегулювання", - підкреслив він.

Гутерріш назвав такий діалог можливим, попри складну ситуацію в Україні і наявність "різних інтерпретацій подій, що відбуваються там".

Пізніше також запланована зустріч Гутерріша з президентом РФ Володимиром Путіним, після цього глава ООН відправиться до Києва.

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