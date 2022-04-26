Антоніу Гутерріш стурбований ситуацією в Україні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш перед візитом до Москви провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Головною темою зустрічі стала війна в Україні.

Про це повідомляє видання "Анадолу".

Відзначається, що Гутерреш і Ердоган обговорили переговори між Україною і РФ. Президент Туреччини зазначив, що цей "трек" переговорів є найкращим шляхом досягнення миру в Україні. Політик сподівається, що сторони прийдуть до дипломатичного рішення припинення війни.

При цьому Ердоган заявив, що Туреччина продовжить співпрацювати з ООН, щоб покласти край гуманітарній кризі в Україні і допомогти в евакуації мирного населення.

У свою чергу спікер генсека ООН Фархан Хак заявив, що Гуттеріш хоче зрозуміти, які результати можуть принести переговори.

"Він (Антоніу Гутерріш, - УНІАН) хоче чітко поговорити з лідерами обох країн і подивитися, якого прогресу ми можемо досягти. Нарешті, наша мета - припинення вогню та поліпшення становища людей в Україні", - заявив Хак.

Очікується, що під час візиту до Москви 26 квітня генсек ООН і глава Кремля обговорять ситуацію в Маріуполі, а саме на "Азовсталі", де від війни ховаються сотні цивільних і українських військових.

Планується, що після цього Гуттеріш в Києві зустрінеться з Зеленським.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

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