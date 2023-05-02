Значна частка матеріалу, отриманого завдяки зламу Лугового і його оточення, зараз використовується в інтересах української розвідки.

Українські хакери з команди "Кібер Спротив" зламали електронні пошти першого заступника голови комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Андрія Лугового, якого британська влада звинувачувала в отруєнні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

Як повідомляє InformNapalm, електронне листування свідчить, що Луговий часто робить доноси у вигляді депутатських запитів на різних осіб та організації, яких він підозрює у "підривній діяльності" проти режиму Путіна.

Для прикладу, хакери оприлюднили запит до прокурора з вимогою перевірити діяльність жіночого громадського об’єднання "Мягкая сила", яке нібито "спонукає росіян до протесту" проти проведення "спеціальної військової операції" в Україні, донос на Валерія Меладзе, донос на організацію "Команда против пыток" та інші.

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Крім того, була зламана пошта дружини Лугового, Ксенії. З її листування відомо, що у березні 2023 року вона відвідувала Сейшельські Острови. При цьому в день вильоту з Сейшел вона брала виписку про свої рахунки. Це, на думку аналітиків InformNapalm, може свідчити про те, що за кордоном вона вирішувала питання з офшорними рахунками.

Також хакери дістали лікарську довідку, згідно з якою у Литвиненка виявили рак передміхурової залози 2 стадії. Припускається, що це може бути наслідком контакту з полонієм-210, який був використаний для отруєння екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році в Лондоні.

Зазначається, що це далеко не всі матеріали, які вдалося здобути українським хакерам, і значна частка матеріалу, отриманого завдяки зламу Лугового і його оточення, зараз використовується в інтересах розвідки.

Андрій Луговий - що про нього відомо

Луговий є депутатом Держдуми РФ, першим заступником голови Комітету з безпеки та протидії корупції. Внесений у санкційний "список Магнітського", а також перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії та України. Він відомий коментарями щодо посилення відповідальності ухилянтів від мобілізації на рф, а також виступив активним лобістом накладання санкцій на росіян, які не бажають брати участь у війні проти України та отримувати повістки.

Влада Великої Британії також підозрює Лугового у вбивстві в 2006 році екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні через отруєння полонієм-210.

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