В Інституті вважають, що Кремль продовжить на свою користь перекручувати ситуацію навколо Ізраїля.

Кремль використає атаку ХАМАС на Ізраїль для просування наративів про зменшення підтримки та уваги США і Заходу до України.

На це в новому звіті звернули увагу аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що російська влада вже використовувала і, ймовірно, продовжить використовувати напади ХАМАС на Ізраїль для просування інформаційних операцій, спрямованих на скорочення допомоги США і західних держав Украні.

У Путіна активізували кілька інформаційних операцій після нападу ХАМАС, в першу чергу звинувачуючи Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України.

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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що США та їхнім союзникам слід було б "зайнятися палестино-ізраїльським врегулюванням", а не "втручатися" у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

А російський МЗС звинуватив Захід у блокуванні зусиль, що призвело до ескалації насильства, поклавши відповідальність за нинішні бойові дії на Захід.

Аналітики Інституту підкреслили, що ці наративи Кремля спрямовані на західну аудиторію, щоб посіяти сумніви щодо надання військової підтримки Україні. Крім того, таким чином росіяни намагаються деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, а також мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію в тому, що міжнародне співтовариство проігнорує воєнні зусилля України.

Аналітики попередили, що російська інформаційна кампанія продовжиться ще у найближчі тижні. У Інфтитуті прослідкували, що деякі російські воєнкори вже перемкнулись з України на Ізраїль, стверджуючи, що увага Заходу тепер буде не з Києвом.

"ISW поки не може прогнозувати, як зміниться середовище джерел у зв'язку з розгортанням атак ХАМАС в Ізраїлі", – зауважили аналітики.

Напад Хамас на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики Хамас здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. І Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятк людей.

Наразі ситуація дуже загострена. Світові лідери вже висловили свою стурбованість з приводу подій в Ізраїлі.

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