Його вважають організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Главу військового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа вбито внаслідок ізраїльського авіаудару в секторі Газа.

Його ліквідацію підтвердили ізраїльські військові. Дейф був однією з головних цілей для ізраїльських військових. Вони полювали на цього лідера бойовиків понад 20 років, пише Бі-бі-сі. При цьому лідера військового крила радикального угруповання називають одним з організаторів нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що 13 липня 2024 року винищувачі ЦАХАЛ завдали удару в районі Хан-Юніса, і після оцінки розвідданих можна підтвердити, що Мохаммеда Дейфа знищили внаслідок удару", - ідеться в заяві військових.

Відео дня

Зі свого боку ХАМАС поки не прокоментував повідомлення Армії оборони Ізраїлю про ліквідацію одного зі своїх лідерів.

Як пише Bild, до початку війни в Газі Ізраїль мав у своєму розпорядженні тільки дуже старі знімки цієї людини. Тільки в січні ЦАХАЛ отримав відносно свіже фото, на якому сивий і бородатий Дейф тримає в лівій руці кілька банкнот, а в правій - пластиковий стаканчик із рідиною.

Хто такий Мохаммед Дейф

Дейф має міфічний статус у секторі Гази після того, як втік із полону і пережив приблизно 7 замахів, зокрема один у 2002 році, коли він позбувся ока.

Ізраїль звинувачував Дейфа в плануванні та здійсненні вибухів автобусів 1996 року, унаслідок яких загинули десятки ізраїльтян, а також у причетності до захоплення і вбивства трьох ізраїльських солдатів у середині 1990-х років.

Ізраїль двічі намагався ліквідувати терориста під час боїв із ХАМАС 2021 року, а до цього - 2014 року. Під час замахів загинули його дружина, син і маленька дочка.

Вас також можуть зацікавити новини: