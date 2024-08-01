Лідер угруповання ХАМАС був убитий під час ізраїльського удару під час візиту в Іран.

Вбивство лідера палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані стане тягарем для Ірану. Про це пише The Times.

Видання нагадує, що коли Ізраїль хотів убити Халеда Мешаля, тодішнього лідера ХАМАС, у 1997 році, агенти Моссаду бризнули йому отрутою у вухо, коли він зайшов до свого офісу в Аммані. Їх заарештували, він вижив, і операція закінчилася тим, що Ізраїль звільнив із в’язниці засновника та духовного наставника ХАМАС Ахмеда Ясіна в обмін на своїх оперативників.

"Ізраїль офіційно не визнав удар по Ірану і, можливо, ніколи цього не визнає. ... Тегеран є столицею так званої "Осі опору", очолюваного Іраном угруповання ополченців, включаючи ХАМАС, Хезболлу та хуситів у Ємені. ... Вбивство Ханії стане глибоким збентеженням для Тегерана, який ледь не розпочав війну з Ізраїлем у квітні після авіаудару, який убив його головного командувача в Сирії", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автор вважає, що Іран не захоче розпалювати війну з Ізраїлем "через те, що по суті є нещасним випадком на виробництві".

"Але це може поставити нанівець переговори про припинення вогню, щоб припинити війну в Газі, яка забрала життя понад 38 000 палестинців, згідно з даними міністерства охорони здоров’я ХАМАС. Поки ця війна триває, ризики регіонального конфлікту залишаються", - констатує видання.

Вбивство Ісмаїла Ханії

США заявляють про непричетність до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон продовжуватиме домагатися припинення вогню в секторі Газа "стільки, скільки потрібно, щоб досягти цього".

Як відомо, напередодні у столиці Ірану Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Разом із лідером палестинського терористичного угруповання загинув один з його охоронців.

Згодом син Ханії пообіцяв "боротися за свободу". За словами Абдула Салама, його батько "прагнув до єдності всіх палестинських угруповань", і після того, як пережив чотири замахи, "Аллах дарував йому мученицьку смерть, якої він завжди бажав".

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