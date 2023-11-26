Звільнені заручники вже перебувають на території Ізраїлю

ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників, а також кількох іноземців, яких утримували в Газі. Цю інформацію підтвердив ЦАХАЛ.

Як пише The Times of Israel, заручників ХАМАС передав Червоному Хресту – таку заяву зробили самі терористи. Заручників мають доставити на єгипетський прикордонний перехід Рафах, де їх передадуть представникам Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 13 ізраїльських заручників перебувають у руках Червоного Хреста і прямують до пункту пропуску Рафа в Єгипті. Звідти їх заберуть на територію Ізраїлю.

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Пізніше повідомили, що 13 ізраїльських заручників і чотири іноземних заручники перебралися з сектора Гази в Єгипет. Ймовірно, більшість ізраїльських заручників були викрадені з кібуца Беері. Звільнені іноземці – громадяни Таїланду.

Примітно, що підтверджено перехід чотирьох іноземних громадян, тоді як ХАМАС заявляв, що відпустив 7 іноземців.

Всі 17 осіб вже перебувають на території Ізраїлю, повідомили в Армії оборони країни.

Війна Ізраїлю з ХАМАС: звільнення заручників

У п'ятницю, 24 листопада, між Ізраїлем і ХАМАС почало діяти чотириденне перемир'я зі звільненням заручників. В рамках домовленості ХАМАС повинен відпустити приблизно 50 людей, яких викрали під час нападу на Ізраїль на початку жовтня. У свою чергу, Ізраїль повинен випустити з в'язниць 150 палестинських жінок і підлітків, які були засуджені за статтями про тероризм.

Під час першого етапу обміну ХАМАС звільнив 24 заручники. Серед них – 13 громадян Ізраїлю, 10 громадян Таїланду і один громадянин Філіппін. Ізраїль відпустив 39 палестинських жінок і підлітків.

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