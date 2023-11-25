Палестинці звинувачують ізраїльтян у порушенні домовленостей, але ці звинувачення спростовують навіть в ООН.

Другий раунд звільнення ізраїльських заручників з полону ХАМАС під загрозою. Палестинське угруповання звинуватило Ізраїль у порушенні домовленостей, повідомляє BBC.

Як заявив виданню високопоставлений представник ХАМАСу, його організація має цілий перелік претензій до Ізраїлю. Так, по-перше ХАМАС стверджує, що Ізраїль нібито не пропустив на північ сектору Гази вантажівки з гуманітарною допомогою. За словами ХАМАСівця, туди прибули лише 3 вантажівки зі 100.

По-друге, він звинуватив Ізраїль в порушенні угоди про припинення вогню. Зокрема в ХАМАСі кажуть, що ЦАХАЛ запустив безпілотник над південною частиною Гази та вбив двох палестинців у районі Бейт-Ханун, який за умовами перемир’я оголошено вільним для пересування палестинцям.

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По-третє, ХАМАС стверджує, що Ізраїль вніс значні зміни до узгодженого списку палестинських ув'язнених, які мають бути звільнені з тюрем.

Усі ці причини спонукали угруповання відкласти звільнення ізраїльських заручників, яке, за даними ізраїльських ЗМІ, мало відбутися близько 16-ї години.

Представники ООН запевнили, що гуманітарна допомога була доставлена в Газу ще вчора згідно домовленостей. Так, на північ сектору Гази прибуло 137 вантажівок з гуманітаркою зі 196, які заїхали на територію палестинського анклаву.

Ізраїльська сторона своєю чергою заперечує порушення домовленостей зі свого боку. На тлі цих заяв ізраїльські ЗМІ тиражують заяву неназваного ізраїльського посадовця, який попередив про відновлення бойових дій, якщо до опівночі ХАМАС не виконає домовленості і не звільнить другу партію заручників.

"Усі заяви ХАМАС про те, що Ізраїль порушив угоду, неправдиві. Це спроба пропаганди ХАМАС. Ізраїль виконав усі свої зобов'язання. ХАМАС ставить в незручне становище посередників Єгипет і Катар", – цитує цього посадовця ізраїльський "12 канал".

Угода Ізраїлю та ХАМАС про звільнення заручників

Як писав УНІАН, цього тижня Ізраїль та ХАМАС за посередництва інших країн регіону уклали угоду про тимчасове перемир'я та звільнення заручників. Угода передбачає, що протягом чотирьох днів ХАМАС поетапно звільнить близько 50 цивільних, викрадених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у свою чергу випустить з в’язниць 150 палестинськи жінок та підлітків, які були засуджені за статтями про тероризм.

Вчора відбувся перший етап цього обміну. Він був навіть успішнішим, ніж очікувалося. З полону ХАМАС було звільнено одразу 24 заручники, хоча до цього публічно мова йшла лише про 13. Зокрема на волі опинилися 13 громадян Ізраїлю, 10 громадян Таїланду та один громадянин Філіппін. Натомість Ізраїль звільнив 39 палестинських жінок і підлітків.

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