Він прийшов до воріт в’язниці Сан-Доменіко й попросив його заарештувати.

В італійському місті Фрозіноне хлопець, який перебував під домашнім арештом, втік до в'язниці тому, щоб не зустрічати Різдво на самоті.

Як пише Corriere della Sera, 24-річного Маріо судили за скоєні дрібні злочини. Напередодні Різдва він, не попередивши судовий нагляд та власного адвоката, прийшов до воріт в’язниці Сан-Доменіко й попросив його заарештувати. Маріо попросив провести решту свого покарання в компанії інших ув’язнених.

"Вдома я сам, тому вважаю за краще провести Різдво тут", – пояснив хлопець.

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Як додається, тюремна поліція викликала військовий патруль і Маріо відвезли додому назад під домашній арешт.

Відомо, що найближчими днями слідчі мають вислухати хлопця, дозволивши пояснити йому причини свого вчинку. Він же планує попросити, щоб наступного разу його помістили в камеру, як цього вимагає закон.

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