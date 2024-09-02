Проти Путіна діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Неурядова правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала владу Монголії затримати правителя Росії Володимира Путіна під час його візиту до цієї країни, запланованого на 2-3 вересня. Про це повідомляє BILD.

Видання нагадує, що візит Путіна приурочений до ювілейних роковин перемоги радянсько-монгольських військ над японцями на Халхін-Голі в 1939 році. Раніше Путін вже приїжджав до Улан-Батора у 2014 та 2019 роках.

"Проте цього разу проти нього діє ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Монголія ратифікувала Римський статут, тобто визнала юрисдикцію МКС. Однак заарештовувати Путіна монгольська влада, мабуть, не збирається", - йдеться у статті. Відео дня

Зазначається, що такий підхід розкритикувала HRW. Там нагадали, що в червні Монголія заявляла про "непохитну підтримку" МКС. При цьому з цього року в суді засідає монгольський суддя Ерденесбальсурен Дамдін. Тож HRW закликала Улан-Батор або відмовити Путіну у в'їзді, як це раніше зробила ПАР, або заарештувати його на своїй території.

"Монголія порушить свої міжнародні зобов'язання як члена МКС, якщо дозволить президенту Росії Володимиру Путіну відвідати країну, не заарештувавши його. Прийом Путіна, який утікає від МКС, не тільки стане образою для численних жертв злочинів російських військ, а й підірве найважливіший принцип, згідно з яким ніхто, незалежно від його впливу, не стоїть вище за закон", - зазначила представниця організації Марія Єлена Віньолі.

Візит Путіна до Монголії

Міжнародний кримінальний суд пригрозив Монголії наслідками за відмову у співпраці в контексті візиту до цієї країни російського правителя Путіна. Так, за словами речника МКС Фаді ель-Абдалли, Монголія, як і інші країни-члени суду, має "зобов'язання співпрацювати". Це включає виконання ордерів на арешт, таких як той, який суд видав на арешт Путіна в 2023 році.

Як сказав речник, судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

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