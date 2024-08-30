Порушення зобов'язань перед МКС може потягнути за собою певні заходи щодо Монголії, кажуть в організації.

Якщо Путін відвідає Монголію наступного тижня, там його "зобов'язані" заарештувати. Про це в коментарі BBC заявив речник Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла.

Поїздка, запланована на вівторок, стане першим візитом російського диктатора до країни-члена МКС після того, як суд видав ордер на його арешт у березні 2023 року. Кремль вже заявив, що "не хвилюється" щодо візиту.

"У нас чудові стосунки з нашими партнерами з Монголії. Звичайно, всі аспекти візиту президента були ретельно підготовлені", — заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам у Москві.

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Однак речник МКС каже, що Монголія, як і інші країни-члени суду, має "зобов'язання співпрацювати". Це включає виконання ордерів на арешт, таких як той, який суд видав на арешт Путіна в 2023 році.

Фаді ель-Абдалла каже, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Путін їде до Монголії: що відомо

Як писав УНІАН, в березні минулого року МКС визнав президента Росії відповідальним за воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні. Зокрема за масові депортації дітей з окупованих територій України. Суд видав ордер на арешт Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, як двох основних відповідальних за депортації.

Цього тижня стало відомо, що Путін їде до Монголії, яка є учасником МКС. Після того, як з’явився ордер на його арешт, російський диктатор уникав відвідувати такі країни. Однак Монголія, ймовірно, надала йому гарантії, що не стане виконувати свої зобов’язання перед МКС.

Сьогодні МЗС України звернулося до Монголії із публічним закликом виконати ордер МКС та заарештувати диктатора.

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