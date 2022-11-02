Лідера РФ регулярно напихають всілякими інноваційними знеболювальними, з'ясували журналісти.

У президента РФ Володимира Путіна діагностовано рак підшлункової залози і ранню стадію хвороби Паркінсона.

В оточенні очільника Росії ходять чутки, що у Путіна також є рак передміхурової залози, пише британська газета-таблоїд The Sun, посилаючись на джерело, близьке до Кремля.

Видання з'ясувало, що російського лідера "регулярно напихають всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який у нього нещодавно діагностували".

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"Я можу підтвердити, що у нього діагностовано ранню стадію хвороби Паркінсона, але вона вже прогресує. Цей факт буде всіляко заперечуватися і ховатися", - поділився співрозмовник.

Стан Путіна знову опинився в центрі уваги після того, як на тильній стороні його долоні помітили сліди, які могли залишитися після уколів.

На що хворий Путін - цікаві новини

Президенту РФ вже багато років поспіль приписують різні хвороби, зокрема, рак підшлункової залози і хворобу Паркінсона. У Кремлі ж не раз стверджували, що Путін здоровий.

У травні 2022 року начальник Головного управління розвідки Міноборони нашої країни Кирило Буданов говорив, що Путін серйозно хворий на рак.

Пізніше помітили, що у глави Росії не рухається права рука.

Варто зазначити, що Путіну вже 70 років. У РФ він перебуває при владі з 31 грудня 1999-го.

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