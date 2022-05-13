Розв'язана Росією війна проти України досягне переломного моменту в серпні й закінчиться до кінця року, вважає Кирило Буданов.

У Росії вже відбувається переворот з метою повалення Володимира Путіна.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News.

За його словами, глава Кремля серйозно хворий на рак.

Буданов також зазначив, розв'язана Росією війна проти України досягне переломного моменту в серпні і закінчиться до кінця року.

"Перелом буде в другій половині серпня. До кінця цього року буде завершена велика частина активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - сказав голова розвідки.

За словами Буданова, тактика Росії не змінилася, попри її зрушення на схід, і додав, що Росія зазнає величезних втрат.

Голова української розвідки каже, що не здивований невдачами Росії у війні. "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - зазначив він.

Буданов також каже, що Європа бачить в Росії велику загрозу і боїться агресії з боку Москви.

"Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць - це міф. Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю", - сказав голова ГУР МО.

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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