Інцидент стався під час засідання, присвяченого реорганізації кабінету міністрів і скороченню державних витрат.

Держсекретар США Марко Рубіо і підприємець-мільярдер Ілон Маск сильно посварилися під час зустрічі в Білому домі. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на обізнане джерело.

Інцидент стався під час засідання, присвяченого реорганізації кабінету міністрів і скороченню державних витрат. За інформацією видання, на початку конфлікту Маск дорікнув Рубіо в тому, що той "нікого не звільнив" серед своїх підлеглих. У відповідь держсекретар звинуватив підприємця у брехні, зазначивши, що вже скоротив 1 500 співробітників Держдепартаменту. Однак Маск не відступив і саркастично сказав, що Рубіо "хороший на телебаченні", натякаючи на його нездатність до реальних управлінських рішень.

Весь цей діалог відбувався на очах у президента США Дональда Трампа, який спостерігав за тим, що відбувається, сидячи, відкинувшись на спинку стільця, з руками, схрещеними на грудях, пише NYT. Коли конфлікт затягнувся, Трамп, нарешті, втрутився, ставши на захист Рубіо. Він заявив, що держсекретар виконує "чудову роботу", наголосивши на його зайнятості: часті роз'їзди й активні виступи у ЗМІ, а також на необхідності керувати зовнішньополітичним відомством.

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Зазначається, що перед сваркою з Рубіо Ілон Маск давав поради міністру транспорту Даффі про стан обладнання Федерального управління цивільної авіації. Однак на захист Даффі ніхто не виступив. Навпаки, міністр торгівлі Говард Латнік підтримав Маска.

Обмеження повноважень Маска

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики, а може давати рекомендації департаментам.

Це засідання відбулося після хвилі масових звільнень і погроз держслужбовцям з боку мільярдера і що ця заява Трампа стала "першим серйозним кроком до обмеження мандата Маска".

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