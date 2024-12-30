Раніше американський мільярдер заявив, що тільки радикальна партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну.

Уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні та підтримці ультраправої партії AfD. Про це пише The Guardian.

"Це дійсно так, що Ілон Маск намагається вплинути на федеральні вибори", – заявила речниця уряду Крістіан Хоффманн. Вона зазначила, що Маск має право на свободу слова, додавши, що "зрештою, свобода думки поширюється і на найбільші нісенітниці".

Видання нагадує, що Ілон Маск часто висловлював свої думки щодо німецької політики. У соцмережі Х він назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "дурнем".

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Проте обурення і звинувачення щодо втручання у виборчі процеси викликало не це, а нещодавні відкриті заклики мільярдера до німецьких виборців підтримати AfD. Він наголосив, що тільки "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну. При цьому федеральна влада країни класифікує партію як таку, що підозрюється в екстремізмі.

Нещодавно було також опубліковано статтю Маска в газеті Welt am Sonntag, де він стверджував, що Німеччина балансує на межі економічного і культурного колапсу. Мільярдер захищав AfD від звинувачень у радикалізмі і вихваляв підхід партії до економіки, в тому числі до регулювання і податкової політики.

Редакторка відділу думок правоцентристської газети Єва Марі Когель написала в соцмережі X, що подала заяву про звільнення на знак протесту проти рішення про публікацію цієї статті.

Політики розкритикували спроби Маска покласти свій палець на шальки терезів німецької демократії. Міністр охорони здоров'я країни Карл Лаутербах з Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) назвав його втручання "негідним і вкрай проблематичним", а кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц назвав його "нав'язливим і зухвалим".

"Я не можу пригадати в історії західних демократій подібного випадку втручання у виборчу кампанію дружньої країни", – наголосив він.

Ілон Маск і Німеччина

Ілон Маск підтримав німецьку прокремлівську партію "Альтернатива для Німеччини", що неодноразово виступала проти підтримки України. Американець заявив, що ця партія "врятує" країну.

Французький політик, колишній єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон розкритикував Маска за те, що він підтримує таку партію.

Маск, коментуючи його слова, заявив, що "іноземне втручання" з боку США, в якому його звинувачують, "є єдиною причиною, чому ти зараз не говориш німецькою чи російською". Ймовірно, так мільярдер натякав на роль Америки в Другій світовій війні.

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