Самі німці дискутують про те, чи доречно взагалі допускати Маска у їхні внутрішні справи.

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше допоміг Дональду Трампу перемогти на президентських виборах в США, продовжує активно втручатися у внутрішню політику Німеччини і агітувати за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Про це пише видання Welt.

Зокрема Маск написав гостьову статтю для друкованої газети Welt am Sonntag, в якій він заявив, що "Альтернатива для Німеччини — це остання іскра надії для цієї країни".

У цій статті найбагатша людина у світі пише, що Німеччина балансує "на межі економічного та культурного краху". Він звертає увагу на п'ять пунктів — економіку, імміграцію, енергетику, культурну ідентичність та інновації — щоб описати АдН як партію, яка "врятує Німеччину від перетворення на тінь самої себе".

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"Зображення АдН як правого крила екстремістів явно неправильне, якщо подумати про те, що Аліса Вайдель, голова партії, має одностатевого партнера зі Шрі-Ланки! Вам це схоже на Гітлера?" – пише Маск.

Поруч зі статтею Маска була опублікована стаття майбутнього головного редактора медіа-групи Welt Яна Філіпа Бургарда, який заперечив заяви американського мільярдера.

"Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, що тільки АдН може врятувати Німеччину, фатально помилковий", – пише Бургард.

Публікація гостьової статті Маска викликала бурхливу полеміку в редакції Welt, оскільки багато журналістів були обурені заявами американця і зокрема тим, що він, як іноземець, фактично втручається у внутрішню політику Німеччини. Однак керівництво медіагрупи, якій належить газета, послалося на принципи свободи слова, пояснюючи рішення опублікувати статтю.

Своє обурення висловили і представники політичного істеблішменту.

"Технологічні мільярдери, такі як Ілон Маск або китайські державні компанії, мають можливість підірвати наш демократичний дискурс своїми платформами та великими грошима", – заявив керівник передвиборної кампанії Партії зелених Андреас Одреч.

Ілон Маск поліз у німецьку політику

Як писав УНІАН, днями американський мільярдер Ілон Маск почав робити публічні заяви про внутрішню політику Німеччини. Зокрема він підтримав партію "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за різке обмеження міграції, зменшення впливу правил ЄС на внутрішню політику та економіку Німеччини, а також на якомога тіснішу співпрацю з державою-агресором.

Після гучного теракту у Магдебургу Маск назвав канцлера Олафа Шольца "некомпетентним дурнем" і закликав його піти у відставку.

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