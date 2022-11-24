Третина тих, хто приїхав - громадяни України, вимушені покинути батьківщину через російське вторгнення.

Імміграція в Великобританія злетіла на рекордний рівень: за рік, з червня 2021-го по червень 2022 року, різниця між тими, хто приїхав і тими, хто виїхали склала 504 тис. осіб.

Третина тих, хто приїхав - громадяни України, вимушені покинути батьківщину через російське вторгнення. Така оцінка британського Бюро національної статистики - втім, відомство визнає, що оцінка може бути неточною, передає Бі-бі-сі.

Бюро національної статистики (ONS) зазначило, що на імміграцію в цей період - друга половина 2021-го і перша половина 2022 року - сильно вплинули, по-перше, скасування антиковідних обмежень і, відповідно, сплеск числа відкладених через пандемію приїздів, а також прийом біженців з України, Гонконгу та Афганістану.

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За перші місяці війни британські візи за процедурою допомоги українським біженцям, за даними МВС Британії, отримали 89 тис. осіб, а всього за цей рік до Британії в'їхали майже вдвічі більше українських громадян - 170 тис.

"За відсутності надійних підтверджень зворотного, ми припускаємо, що прибулі з України залишаться тут довше, ніж на 12 місяців, і тому включені в наші оцінки [довгострокової] імміграції", - пояснило ONS, додавши, що ця оцінка може бути і переглянута в міру надходження нових даних.

Прийом українських біженців у Великобританії

Незабаром після початку російського вторгнення уряд Великобританії заявив про намір прийняти якомога більше українських біженців.

Для цього Лондон відкрив три схеми: за однією з них (Ukraine Family Scheme) до Британії можуть приїхати родичі жителів країни, за іншою (Homes for Ukraine) - ті, хто знайде спонсора, готового їх розмістити. Третя схема дозволяє продовжити перебування у Великобританії тим українцям, у яких британська віза вже була.

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