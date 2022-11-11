Під час обшуку в його квартирі знайшли російську і радянську символіку, проте не відомо чи платили йому росіяни за шпигунство.

Колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії в період роботи в Німеччині.

Як повідомляє Бі-бі-сі, 58-річний Сміт - британець. Йому були пред'явлені звинувачення в передачі інформації про осіб, які працюють в посольстві, російським чиновникам і спецслужбам, і в зборі додаткових відомостей про діяльність посольства.

Судове засідання в центральному кримінальному суді Лондона Олд-Бейлі, в рамках якого було зроблено зізнання, відбулося ще 4 листопада, але до цього моменту діяла судова заборона на розголошення деталей в пресі.

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Девід Сміт був арештований у серпні 2021 року під час спільної операції британських та німецьких спецслужб. Ініціатором арешту виступила британська контррозвідка МІ-5, яка з'ясувала, що щонайменше з листопада 2020 року Сміт передавав військовому аташе Росії в Німеччині якісь секретні матеріали.

У квітні він був екстрадований до Великобританії, де на попередніх слуханнях в магістратському суді Вестмінстера (суд першої інстанції) відмовився визнати свою провину. Після чого справу було направлено до кримінального суду лондонського Сіті, а сам підсудний - до в'язниці суворого режиму Белмарш на сході Лондона.

За інформацією Sky News, у бесідах з різними людьми Сміт не раз говорив, що ненавидить Великобританію і Німеччину, а також виявляв роздратування тим, що в Європі повсюдно видно райдужні прапори - символ ЛГБТ-спільноти.

За словами деяких журналістів та експертів, які стежили за процесом, його визнання провини за всіма вісьмома пунктами відповідно до закону Про державну таємницю стало швидше несподіванкою.

У матеріалах справи стверджується, що Сміт робив копії з записів камер відеоспостереження, збирав секретне досьє з особистими даними британських агентів, про роботу посольства і в підсумку зібрав масу секретних документів, корисних російській розвідці.

Зібрані ним відомості містили дані про діяльність різних держчиновників, інформацію про їхні особи, адреси та номери телефонів.

Звинувачення стверджує, що все це підсудний передавав військовому аташе посольства Росії.

При цьому відомо, що в британському посольстві Сміт працював охоронцем, тому поки незрозуміло, як саме він отримав доступ до секретних документів.

Як стверджує ряд джерел, він не входив до складу дипломатичного персоналу посольства, спрямованого до Німеччини з Лондона, а був найнятий охоронцем вже на місці.

Також поки не повідомляється, чи отримував він за свою діяльність якусь винагороду з боку росіян, а якщо так - за що саме і в якому розмірі.

Останні роки Сміт проживав в Потсдамі і був арештований прямо в своїй квартирі, наповненій російською символікою.

Повідомляється, що на підготовку операції із затримання пішло кілька тижнів.

За інформацією Sky News, в ході обшуку поліція знайшла 800 євро готівкою, походження яких Сміт не зміг пояснити. Також в його комп'ютері були виявлені імейли і документи з позначкою "таємно", що призначалися, судячи з усього, для передачі російським агентам.

Російські прапори, військові атрибути СРСР, кашкет Чорноморського флоту і кухоль з прапором Новоросії - лише частина того, що було виявлено під час обшуку.

За словами сусідів Девіда Сміта, він вів замкнутий спосіб життя і рідко з ким-небудь спілкувався.

Російські шпигуни в Європі

За оцінками західних спецслужб, в Німеччині під виглядом дипломатів працює найбільша кількість російських агентів в Європі.

Російських шпигунів знаходять навіть в урядових кабінетах країни. Наприклад, в кінці серпня стало відомо про двох високопоставлених чиновників з федерального Міністерства економіки Німеччини, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Вони займали ключові посади в сфері енергопостачання.

7 жовтня стало відомо, що федеральний уряд видав в'їзну візу до Німеччини підозрюваному в шпигунстві на користь Росії.

А 18 жовтня главу Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках з російською розвідкою. У Раді з кібербезпеки назвали ці звинувачення абсурдними. Уряд Німеччини заявив, що всебічно розслідує повідомлення.

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