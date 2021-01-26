Очікується, що 9 лютого Сенат США почне слухання щодо імпічменту.

Палата представників передала Сенату статтю звинувачення проти колишнього президента США Дональда Трампа.

Його звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, пише Голос Америки.

Дев'ять конгресменів-демократів, які виступатимуть у якості обвинувачів, слідом за клерком Палати Представників і виконувачем обов'язки пристава нижньої палати Конгресу, пронесли письмове звинувачення через ротонду Капітолію в зал Сенату, слідуючи тому ж шляху, по якому йшов натовп прихильників Трампа.

Очікується, що 9 лютого Сенат почне слухання щодо імпічменту.

100 сенаторів повинні виступити як присяжні в провадженні, яке може призвести до позбавлення Трампа права коли-небудь знову займати пост президента.

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Сенатор-демократ Патрік Ліхі заявив у понеділок, що він головуватиме на процесі. Хоча в Конституції США говориться, що голова Верховного Суду США повинен займатися цим, саме сенатор бере на себе функцію судді, коли імпічмент проводиться не проти чинного президента.

Голова Верховного Суду Джон Робертс головував під час першого імпічменту, коли Сенат, контрольований республіканцями, виправдав Трампа в лютому 2020 року за звинуваченнями у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу, що випливають з його запиту про проведення Україною розслідування щодо президента Джо Байдена і його сина.

Демократам у Сенаті потрібна підтримка 17 республіканців, щоб засудити колишнього президента США.

Імпічмент Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: УНІАН