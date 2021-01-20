Президент закликав американців об'єднатися, щоб подолати надзвичайні проблеми, з якими стикається нація.

Президент США Джо Байден після складання присяги заявив про важливість об'єднання країни.

"Сьогодні, в цей січневий день, eся моя душа знаходиться в тому, щоб об'єднати Америку, об'єднати наш народ, об'єднати нашу націю", - сказав він.

Президент закликав американців об'єднатися, щоб подолати надзвичайні проблеми, із якими стикається нація, - ідея, яку він часто згадував в ході передвиборчої кампанії.

"Щоб подолати ці проблеми, відновити душу і забезпечити майбутнє Америки, потрібно набагато більше, ніж слова, і потрібно найбільш невловна з усіх речей в демократії - єдність", - сказав Байден.

"Об'єднуємося для боротьби з ворогами, з якими ми стикаємося. Гнів, обурення і ненависть, екстремізм, беззаконня, насильство, хвороби, безробіття і безнадійність. З єдністю ми можемо робити великі справи, важливі справи", - додав він.

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У своїй інавгураційній промові президент Джо Байден визнав часи розбіжностей в історії США, але запевнив, що єдність завжди перемагає.

"Я знаю, що сили, що розділяють нас, глибокі й реальні. Але я також знаю, що вони не нові. Наша історія - це постійна боротьба між американським ідеалом, згідно з яким ми всі створені рівними, і суворою потворною реальністю, такою як расизм, нативізм, страх, демонізація, які давно роз'єднали нас", - сказав Байден.

Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Олександр Топчій