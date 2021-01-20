78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.

Джо Байден, який виграв 3 листопада 2020 року виборчі перегони у Дональда Трампа, склав присягу президента Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, 46-й президент США склав присягу на сходах Капітолію у центрі Вашингтона під час офіційної церемонії його інавгурації.

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Інавгурація є офіційною церемонією передачі влади від президента-республіканця Дональда Трампа, який не зміг переобратися на другий термін, до обраного президента-демократа Джо Байдена, який розпочинає свою службу на чолі американської держави.

78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.

Також присягу склала обрана віце-президент Камала Гарріс.

56-річна Гарріс стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на посаді віце-президента США.

Цьогорічна церемонія інавгурації була незвичною, оскільки вона відбувалася на тлі пандемії коронавірусу і безпрецедентних посилених заходів безпеки, запроваджених у зв’язку з тим, що 6 січня до будівлі Капітолію увірвались прихильники Трампа під час спільного засідання обох палат Конгресу – палати представників і Сенату, аби завадити підрахунку і затвердженню голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і Конгрес США затвердив перемогу Байдена на виборах президента.

Церемонія інавгурації була закритою для широкої публіки. Посадовці різного рівня просили американців не їхати у Вашингтон на церемонію, а спостерігати за церемонією по телебаченню або в онлайн-режимі.

Американські журналісти вважають, що Вашингтон перетворився на “фортецю” через залучення величезної кількості правоохоронців для гарантування безпеки під час інавгурації.

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Автор: Віталій Саєнко