Байден повідомив, що в день інавгурації має намір відправитися в Овальний кабінет, "щоб вжити рішучих заходів і надати негайну допомогу американським сім'ям".

46-й президент США Джо Байден опублікував своє перше повідомлення в Twitter на "президентській" сторінці POTUS.

Повідомлення глави Білого дому залишив після своєї інавгурації в Капітолії у Вашингтоні в середу, 20 січня.

"Не можна гаяти часу, коли мова йде про кризу, в якій ми опинилися. Тому я прямо сьогодні вирушаю в Овальний кабінет, щоб вжити рішучих заходів і надати негайну допомогу американським сім'ям», - написав він.

Після цього він опублікував відео з підписом "прийшов час рухатися вперед".

Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Денис Прядко