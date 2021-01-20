Американські ЗМІ пишуть, що новому президенту США дістанеться розділена країна в купою внутрішніх проблем, які буде важко вирішити.

"Крихкий" - це не те слово, яке зазвичай асоціюється з Америкою. Але саме воно характеризує країну в день інавгурації нового президента США. Економіка, відчуття безпеки, національна психіка - крихкі, мов яйце. Розчарування і злість стали причиною для заворушення. А пандемія вийшла з-під контролю.

Чи можна сказати, що президенти США тепер теж крихкі? Про це пише Washington Post в день інавгурації Джо Байдена. Дональд Трамп лишив після себе жахливе нагадування про те, що коли влада стає самоціллю, вона перестає функціонувати як інструмент управління. Його наступник отримає шанс все виправити.

"Байден нещодавно сказав: "Ми знову будемо керуватися не просто прикладом нашої сили, а силою нашого прикладу". Ця заява нагадує про тяжку дорогу попереду. Це слово - сила - має особливу цінність, яка виходить за межі традиційного визначення. Зазвичай це синонім зростання, стійкості й могутності. Сила нашої нації, нашого президенства, нашого різного відчуття, що означає бути американцем, буде залежати від нашої здатності зібратися, оцінити наші рани і з'ясувати, як рухатися далі, роблячи тверді й зважені кроки", - йдеться в статті.

Читайте такожБайден має намір призначити трансгендера помічником міністра охорони здоров'яВидання USA Today зауважує, що сьогоднішня інавгурація Байдена дасть шанс остаточно покінчити з ерою Рональда Рейгана і притаманною їй ворожістю до уряду. В 1980 році Рейган вирішив, що його перемога на виборах - це доказ бажання США відмовитися від "Нового курсу" Франкліна Рузвельта і проурядових поглядів, на яких він тримався. З 1960-х років він стверджував, що "ліберальні" погляди американських політиків були або застарілими, або тоталітарними. Рейган переконав багатьох американців, що федеральний уряд не грає жодної ролі у вирішенні внутрішніх проблем. А Вашингтон наповнений бюрократами, які лише "витрачають наші гроші".

"Дональд Трамп і Рональд Рейган багато в чому відрізняються, але їхні кампанії однаково посилили ворожість населення до федерального уряду", - пише видання.

Рейган критикував політичну еліту з дружною посмішкою на обличчі. А Трамп атакував "Вашингтонське болото" й нібито організовану ним "американську бійню", використовуючи тон теорій змови. Результат був однаковим. Надто багато простих американців були заохочені сприймати федеральну некомпетентність, корупцію й бездіяльність як норму.

"Ми не повинні очікувати, що один президентський термін Байдена, покликаний організувати відповідь на пандемію й нищівні наслідки після неї, знищить такий цинізм. (...) Але використання уряду для покращення охорони здоров'я й економічних можливостей для бідних, робітничого й середнього класів американців потенційно може відродити прагматичну й демократичну проурядову традицію Лінкольна й Рузвельта, у якої, однак, було надто мало адвокатів з часів Рейганівської революції 1980-х", - пише видання.

Американська редакція Politico очікує, що під час інавгурації Джо Байден точно буде закликати американців до єдності. Щоб народ підняв очі й понизив голос, щоб всі працювали разом над відбудовою довіри до уряду і один до одного. І так далі. Всі ці слова будуть здаватися розумними для будь-якої розумної людини.

Читайте також"Натовп годували брехнею": лідер республіканців у Сенаті звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень"Але більш ніж 30 років досвіду різних шоу показали нам, що не допомагає об'єднати американців - надихаючі слова. За виключенням Дональда Трампа, кожен президент: від Джорджа Буша-старшого до Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами, - виголошував промову, присвячену кінцю непотрібних конфліктів. Але ось що може спрацювати натомість - вагомі вчинки в часи, коли людям гостро потрібно, щоб уряд працював не залежно від політичних переконань", - пише видання.

Для цього Байдену не потрібно переконувати людей, що настав час відмовитись від культурної війни, притаманної для років Трампа. Натомість потрібно створити факти, які позбавлять ставлення американців один до одного важливості.

"Його претензія на об'єднання країни залежить від переведення уваги з абстрактного на відчутне, з політики ідентичності на політику вагомих досягнень, з великих філософських суперечок на зосереджені й прагматичні дискусії, подалі від залякування і ближче до досягнень. Найкращий спосіб об'єднати країну, напевне, - це поменше про це говорити", - йдеться в статті Politico.

Тим часом, New York Times зауважує, що більшість американців хочуть на завжди забути про Дональда Трампа. Звісно, окрім республіканців, більшість з яких досі вірять, що він переміг на виборах. Видання розмірковує над тим, хто стане "наступним Трампом".

"Можливо, наступний Трамп, якщо такий існує, буде черговою зіркою шоу-бізнесу. Хтось з потужною й переконливим образом, хто буде торгувати страхом, злістю і ненавистю. Дехто, в кого вже є аудиторія, яка апелює до республіканської бази. Республіканські виборці вже один раз посадили в Білий дім глядача Fox News. Тож тепер лишився маленький крок до того, щоб відправити туди реальну зірку Fox News", - йдеться в статті.

Читайте також"Пишаюся, що не почав нових воєн": Трамп виступив з прощальним зверненням (відео)Лояльне до республіканської партії видання Wall Street Journal звинувачує пандемію COVID-19 у тому, що вона зосередила увагу на недоліках лідерства Дональда Трампа і знищила сильну економіку, яка була в США до пандемії. На думку видання, Байден був ніким на праймеріз Демократичної партії, поки Берні Сандерс не став одним з головним претендентів на роль кандидата в президенти. Тож демократи у відчаї кинулися в обійми колишнього віце-президента.

"Тепер, коли він стане президентом, вже почалася вакцинація, а економіка готова зростати, щойно тягар COVID-19 стане легшим. Байден отримає політичну вигоду від економічного стрибка назад, просто стоячи поряд, коли пандемічні обмеження будуть скасовані. На відміну від республіканців, у Байдена буде підтримка майже всіх ЗМІ й всієї верхівки американської культури. Більшість американців хочуть покінчити з гіркотою останніх років. І Байден отримає від цього вигоду", - пише видання.

Wall Street Journal додає, що 78-річний 46-й президент США розуміє, що зможе обіймати посаду лише один раз. Але він зможе створити блискучий спадок лідера, який заспокоїв США після злісної ери Трампа. І це найкраще, чого можна чекати від років Байдена.

Інавгурація Джо Байдена: що відомо

У середу, 20 січня 2021 року, відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента США Джозефа Байдена.

Церемонія інавгурації Байдена запланована у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новий президент Америки принесе присягу біля будівлі Капітолію.

Церемонія інавгурації пройде за безпрецедентних заходів безпеки через нещодавній штурм Капітолію прихильниками Трампа. З цієї ж причини у Вашингтоні діє надзвичайний стан.

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Переклад: Лесь Димань