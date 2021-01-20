Джо Байден займається політикою 51 рік.

У середу 20 січня в США відбудеться інавгурація Джо Байдена. Він стане 46 президентом Штатів. На виборах президента восени Байден обійшов свого головного конкурента - Дональда Трампа. Новообраний президент вже 51 рік займається політикою: він встиг побувати сенатором штату Делавер і віце-президентом США при Бараку Обамі.

Детальніше про біографію та кар'єрний шлях Байдена ви можете дізнатися в нашій стаття. Згадаймо про найцікавіші зустрічі в політичній кар'єрі Джо Байдена і яскраві цитати американського політика.

Джо Байден - незвичайні факти з кар'єри

У 1973 році у віці 31 року Байден вперше відправився в закордонне відрядження. Спочатку він познайомився з прем'єром пропаганди в Єгипті, потім зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Голдою Меїр. За словами Байдена, Голда курила перед ним сигарети і розповідала про шестиденну війну. Коли Меїр сказала Байдену, що в Ізраїля є секретна зброя, вона вимовила: "Ви розумієте, нам, євреям, нікуди більше йти".

У вісімдесятих роках Байден часто зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Маргарет Тетчер. Вони обидва в той час представляли консервативні партії у своїх країнах.

У 1977 році Байден висловлювався за санкції проти Південної Африки через політику апартеїду. Він прилетів в країну і намагався зустрітися з ув'язненим у в'язниці Нельсоном Манделою - борцем за права чорношкірих. Байдену відмовили у зустрічі. У ПАР він намагався пройти з чорношкірими колегами в кімнату, але його просили пройти одного через "білі двері". У 1994 році Мандела вийшов з в'язниці і став президентом ПАР. Він приїхав до США і зустрівся з Байденом, подякувавши йому за боротьбу з апартеїдом.

У 1979 Джо зустрівся з Анваром Садатом - президентом Єгипту і лауреатом Нобелівської премії миру. Їх зустріч відбулася у Вашингтоні на церемонії підписання мирного договору між Ізраїлем і Єгиптом.

Також в 1979 році Байден очолив делегацію в Радянський Союз на прохання 39-го президента США Джиммі Картера. Його завданням було переконати радянський уряд у важливості договору про обмеження стратегічних озброєнь. В результаті у США не вийшло ратифікувати цей договір і СРСР ввів війська в Афганістан.

У 2011 році Байден згадував свою поїздку: "Я привіз групу сенаторів домовитися щодо обмеження стратегічних озброєнь. Брежнєв був дуже хворий і відразу пішов. А голова Радміну СРСР Олексій Косигін тоді сказав нам: "Ми вам не довіряємо, а ви нам. І у всіх на те вагомі причини"".

У 1988 році Байден знову повернувся в СРСР. Там він зустрівся з Андрієм Громико, який на той момент був головою Президії Верховної Ради СРСР, а до цього - міністром закордонних справ. Джо представляв Америку, а Громико вирішував питання ратифікації договорів. На зустріч Байден взяв з собою свого 18-річного сина Хантера, що було незвично для тих часів. Він сказав: "Ви не проти, якщо мій син посидить і послухає? Молодий хлопець цікавиться дипломатією та міжнародними відносинами". У 2009 році Байден зустрічався з Горбачовим.

За весь свій час в політиці Байден зустрічався з трьома папами. У 1980 зі своєю дружиною у Ватикані він познайомився з Папою Римським Іоанном Павлом II. У 2011 році він зустрічався з Папою Римським Бенедиктом XVI, а в 2013 році познайомився з Папою Римським Франциском.

В Україні Байден був двічі у 2014 році і один раз у 2015. Він спілкувався з Віктором Януковичем, Петром Порошенком, Олександром Турчиновим. З Януковичем він неодноразово спілкувався телефоном, закликаючи його не застосовувати насильство проти учасників Євромайдану і мирно піти.

Цитати Джо Байдена

"Мене не цікавить, яка у вас культура. Нелюдяність залишається нелюдяністю, а забобони — забобонами."

"Американська історія - це історія про повільне, але неминуче розширення можливостей."

"Ми можемо бути опонентами, але ми не вороги. Ми - американці."

"Росія сьогодні окупувала незалежну українську територію. США кажуть, що ніколи-ніколи-ніколи не визнають спроби Росії окупувати Крим. Немає виправдання таким діям."

Про Трампа - "Під керівництвом цього президента ми стали слабкішими, гіршими, біднішими, більш розділеними і більш схильними до насильства."

Під час дебатів з Трампом: "Чоловіче, ти коли-небудь заткнешся? Ти найгірший президент в історії Америки".

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Автор: Катерина Пулатова