Джозеф Робінетт Байден-молодший, відомий як Джо Байден - це американський політик і кандидат у президенти США від Демократичної партії. З 3 листопада 77-річний Байден змагається з Дональдом Трампом на виборах президента США 2020.
Біографія Джо Байдена
Джо Байден народився 20 листопада 1942 року в багатодітній віруючій родині. Сім'я Байдена була досить забезпеченою. У 1965 році Джо закінчив університет Делавера на факультеті політології та історії, потім став доктором права в юридичній академії Нью-Йорка.
Після університету працював за фахом кілька років, а в 1970 році заснував свою юридичну фірму. У 1969 році він почав політичну кар'єру, коли був обраний до ради округу Ньюкасл.
У листопаді 1973 року він став сенатором штату Делавер. Йому було всього 30 років - це наймолодший сенатор в історії США. Основними пунктами його програми були припинення війни у В'єтнамі, справедливі податки та екологічні ініціативи.
Під час своєї роботи сенатором він законопроект про жорстке покарання за кіберзлочини і вирощування марихуани, а також голосував за закон про заборону одностатевих шлюбів.
З ініціативи Байдена була введена "система трьох помилок", яка досі працює в 28 штатах: злочинці отримують великі терміни тільки після третього правопорушення.
У 1988 році вперше балотувався на роль президента Штатів. Його кандидатуру не підтримали через те, що промова Байдена була дуже схожа на промову іншого кандидата Ніла Кіннока.
У 2008 році знову подав кандидатуру на вибори, але пост президента виграв Барак Обама, а Джо став віце-президентом. У 2020 році Байден втретє бореться за президентське крісло.
Особисте життя
У 1966 році одружився на однокурсниці Нелії Хантер. У пари народилося троє дітей: дочка Наомі і сини Бо і Хантер. У 1972 році сім'я потрапила в серйозне ДТП. Дочка і дружина Байдена загинули, а він з синами отримав сильні травми. У 1975 він познайомився з молодою вчителькою Джил Джейкобс і через 2 роки одружився. У них народилася дочка Ешлі Блейзер Байден.
Старший син політика Бо Байден помер у віці 46 років (у 2015 році) від раку. Дочка Ешлі працює підприємцем і соціальним працівником. Найвідомішою дитиною Байдена є його син Хантер, який замішаний у багатьох скандалах і корупційних схемах.
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