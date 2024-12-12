Глава польського уряду зазначив, що хоче покласти край спекуляціям на тему присутності військ тієї чи іншої країни в Україні.

Рішення про відправку польських солдатів на війну в Україну ухвалюватиме лише Варшава, однак наразі такий крок не планується.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональда Туска під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає РБК-Україна. Очільник польського уряду наголосив, що хоче покласти край спекуляціям на тему присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню або миру.

"Рішення щодо дій Польщі ухвалюватимуться у Варшаві і тільки у Варшаві. А ми поки що не плануємо таких дій", - підкреслив Туск.

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Відправлення іноземних військових в Україну

На початку цього року Еммануель Макрон припустив, що Європа направить військових в Україну. Однак він зазначив, що союзники України поки що не досягли консенсусу в цьому питанні. При цьому були країни, які погодилися розглянути таку можливість, а саме Канада, Латвія, Литва та Естонія.

У травні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підписав документи, які дадуть змогу першим французьким інструкторам незабаром відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою і персоналом.

У Міноборони України при цьому зазначили, що країна висловлює зацікавленість у перспективі прийому іноземних інструкторів.

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