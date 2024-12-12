Українські дипломати продовжують вести активну роботу зі збереження цього механізму.

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, однак у ньому немає положення про продовження ленд-лізу для України. Про це повідомила у Facebook посол України у Штатах Оксана Маркарова.

За її словами, у цьому році законопроект про оборонний бюджет на 2025 рік, затверджений Сенатом, містив положення про продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. При цьому українське посольство активно адвокатувало документ.

"Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено", - наголосила Маркарова.

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Вона додала, що українські дипломати продовжують вести активну роботу зі збереження цього механізму. Крім того, нагадала посол, він передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act".

Війна в Україні - підтримка США

Раніше в Associated Press повідомили, що нинішній президент США Джо Байден поспішає надати Україні якомога більше допомоги до інавгурації Дональда Трампа.

В інтерв'ю Meet the Press новообраний президент вже допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім

На тлі цього у Конгресі США закликали ключових керівників розвідки провести оцінку розвідданих про можливе припинення американської підтримки України. Зокрема, законодавці хочуть дізнатися, як це вплине на безпеку Штатів

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