В Африці продовжують працювати "підрозділи" РФ, які раніше входили до складу ПВК "Вагнер".

Наразі російські кораблі, що перебувають у Середземному морі, супроводжують вантажі, які транспортують з сирійського порту Тартус, в Чорному морі кораблі ЧФ РФ залишаються у Новоросійську, та деякі – у Криму. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами у Середземномор’ї бойові кораблі РФ супроводжують конвої, які евакуюють російську техніку з Сирії.

"Принаймні, кораблі перебувають в морі, рух є. Рух в різні боки – як заходи, так й рух у західну частину Середземного моря, тобто там процеси тривають", - зазначив речник.

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За його словами, якщо база в Тартусі буде закрита для росіян, то у них є певна альтернатива в тому регіоні, зокрема дружні режими в Африці. Військовий додав, що Сирія була у росіян базою забезпечення для їхньої діяльності в Африці, де Москва має багато інтересів.

"У них там працюють підрозділи, які раніше входили до складу так званого "Вагнера" (ПВК "Вагнер" - УНІАН). Вони ж нікуди не поділися – ні підрозділи, ні інтереси. Відповідно, їх потрібно забезпечувати", - констатував Плетенчук.

За його словами, наразі логістика для РФ в тому регіоні значно не зміниться.

"Суттєво для них змінилася ситуація, коли перекрили Босфор (через війну в Україні – УНІАН). Коли протоки були закриті Туреччиною для так званого "сирійського експреса", який був коротким логістичним шляхом з Новоросійська до Сирії та, відповідно, до Африки", - пояснив військовий.

Водночас в Азово-Чорноморському регіоні, фактично всі кораблі базуються у Новоросійську. У Криму залишаються одиниці, які не можна назвати безпосередньо бойовою частиною Чорноморського флоту РФ. Це, здебільше, судна забезпечення, або неробочі бойові кораблі.

Також є кораблі-носії крилатих ракет на Каспії, але поки, за словами Плетенчука, поки підтвердження застосування такої зброї не надходило.

Про що ще повідомляє Плетенчук

Як писав УНІАН, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни знизили частоту перевезення вантажів Кримським мостом, який побудували незаконно. Окупанти не можуть повноцінно використовувати цей шляхопровід через отримані раніше пошкодження. Використовувати залізницю в повному обсязі для перекидання важкої броньованої техніки ризиковано.

За словами Плетенчука, залишається автомобільна частина цього комбінованого мостового переходу, та можна на тралах перевозити техніку. Також є можливість у ворога перевозити вантажівками боєзапас, особовий склад.

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