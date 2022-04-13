Також в Ірані виступають проти війни Росії з Україною і підтримують пошук дипломатичного рішення.

В Ірані запевнили, що не постачають зброю в Російську Федерацію через посередників для війни проти України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter після телефонної розмови з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіяном.

"Іран виступає проти війни Росії щодо України, підтримує дипломатичне рішення. Вдячний міністру закордонних справ Абдоллахіяну за спростування обвинувачень у постачанні зброї в Росію за допомогою іранських компаній, а також за відправлення в Україну медичної команди", - заявив Кулеба.

Як писав УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва країни.

В Грузії переконують, що не допомагають РФ обходити санкції.

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