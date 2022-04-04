Країна досі заявляє, що не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії.

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відреагував на дані української розвідки про те, що росіяни налагоджують канал контрабанди територією Грузії.

Відповідний допис він опублікував в Twitter.

"Простіше кажучи, це брехня! Такий тип дезінформації з боку країни-партнера, особливо за цих обставин, є абсолютно неприйнятним", - наголосив він.

Як писав УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва країни.

"Через введення міжнародних санкцій РФ позбулась можливості постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів", – повідомили в ГУР.

Крім цього, Грузія досі не вважає за потрібне запроваджувати санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України.

Так, 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні фінансових, ні економічних.

1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна все ж таки приєднується до всіх міжнародних санкцій, введених проти РФ через війну в Україні.

Але вже 3 квітні прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія не запроваджуватиме економічні санкції проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: